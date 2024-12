Tarifs réduits disponibles ici : https://halle-verriere.fr/

Le Paganfest est de retour après 10 ans en 2025, avec le line-up le plus fort jamais vu : Alestorm, Ensiferum, TYR, Heidevolk, Elvenking, il est à coup sûr un package composé des meilleurs et des plus actifs groupes pagan /folk metal « No Fillers, Just Killers »